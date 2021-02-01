Ana Sayfa Güncel Haberler Manisa’da otomobilde başlarından vurulan 4 genç ölü bulundu/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Bitlis’te kayak merkezleri açıldı, tatilciler akın etti
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te, geçen hafta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığının yeterli seviyeye gelmesiyle açılan kayak merkezlerinde sezon başladı. Yarıyıl tatili...
Minibüsün tavanında 1 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir minibüsün tavanında 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. İl...
İstanbul’da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda şüpheli gözaltında
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen 4 ilçede...
Covid-19 geçirenlerde saç dökülmesine dikkat
Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Devrim Sakallı Çakçak, stres, enfeksiyon, ilaçlar, travma, ateşli hastalıklar, diyetler, tiroit hastalıkları, demir, çinko, biyotin eksikliği ve beslenme...