Manisa’da orman yangını /Ek fotoğraf

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL’ün iki köyünde üç gün önce çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yayladere ilçesine bağlı Çikan ve Sarıtosun köylerindeki ağaçlık alanlarda üç gün önce bilinmeyen bir nedenden...
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Yalın Onat ERGÖR- Osman BAKIR-İbrahim MAŞE/ İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda 'Jammer' ekibi kritik rol üstleniyor. Jammer ekibi, 1 Mayıs 2021'de göreve başladı....