Manisa’da orman yangını /Ek fotoğraf

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL’ün iki köyünde üç gün önce çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yayladere ilçesine bağlı Çikan ve Sarıtosun köylerindeki ağaçlık alanlarda üç gün önce bilinmeyen bir nedenden...