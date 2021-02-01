Manisa’da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (2)

Altındağ Belediyesi, atıkların geri dönüşümüne öncü olmaya devam ediyor. 2020 yılında, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, ilçenin pek çok noktasına yerleştirilen Mobil Getirme Merkezleri ve kumbaralar sayesinde, toplam 2 bin 571 ton atık toplanarak, geri dönüşüme kazandırıldı.