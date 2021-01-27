Manisa’da lodos minare devirdi, çatıları uçurdu/ Ek fotoğraflar

MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı…
Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, üniversiteye hazırlanan Elif Bereket’in (18) dershane çıkışı yolun karşısına geçerken…
Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bir çadırda kumar oynattığı belirlenen çoban İ.Ç.'ye, 1326 lira…
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da mezarlıkta karnından tüfekle vurulmuş, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Merkez Sarıçam…
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Necmettin…