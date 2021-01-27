Ana Sayfa Haberler Manisa’da lodos minare devirdi, çatıları uçurdu/ Ek fotoğraflar
Kategoriler: Güncel Haberler

Manisa’da lodos minare devirdi, çatıları uçurdu/ Ek fotoğraflar

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
14 dakika önce

Son Haberler

Mardin’de akraba ailelerin silahlı kavgası; Esma öldü, annesi ve kardeşi yaralı

MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı…

3 dakika önce

Elif’in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, üniversiteye hazırlanan Elif Bereket’in (18) dershane çıkışı yolun karşısına geçerken…

3 dakika önce

Çadırda kumar oynatan çobana para cezası

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bir çadırda kumar oynattığı belirlenen çoban İ.Ç.'ye, 1326 lira…

3 dakika önce

Adana’da mezarlıkta erkek cesedi bulundu

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da mezarlıkta karnından tüfekle vurulmuş, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Merkez Sarıçam…

3 dakika önce

AYM ‘zimmet’ten ceza alıp, hükmün açıklanması geri bırakılan memurun işten atılmasını hak ihlali saydı / Ek fotoğraf

3 dakika önce

Kilis’te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Necmettin…

13 dakika önce