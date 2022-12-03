Manisa’da kerpiç evin çatısı çöktü: 1 yaralı

- Reklam -

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA’nın Demirci ilçesinde, kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu yalnız yaşayan Hayri Bostan (55), yaralandı.

Olay, sabah 06.10 sıralarında Demirci ilçesi kırsal Sevişler Mahallesi’nde meydana geldi. Hayri Bostan’a ait kerpiç evin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Sesi duyan çevre sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken, Bostan ise göçük altında kaldı. Bölgeye ulaşan itfaiye ve UMKE ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından Bostan’ı göçük altından kurtardı. Yaralanan ev sahibi, Demirci Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -