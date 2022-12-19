Manisa’da kekik toplamaya çıkıp, kaybolan kadın aranıyor

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Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, kekik toplamak için evden çıkıp, bir daha haber alınamayan Hürü Çetin’in (82) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Yukarı Bozkır Mahallesi’nde oturan Hürü Çetin, dün saat 09.00 sıralarında, kekik toplamak için evinden çıktı. Komşularının en son Topbağı mevkisinde gördüğü kadından bir daha haber alınamadı. Çetin’in yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando birlikleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, arama-kurtarma köpekleri ile çalışma başlattı. Turgutlu Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Yukarı Bozkır Mahallesi’nin muhtarı Mustafa Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Kıymetli köylülerimiz ve diğer komşu köylerimiz, resmi paylaşılan teyzemiz dün kayboldu. En sonra Topbağı mevkisinde 09.00 gibi görüldü. En son ayak izi bir bahçede tespit edildi. An itibariyle jandarma, AFAD, köpekler ve komandolarımız tarafından arazide aranıyor” dedi. (DHA)

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