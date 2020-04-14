Yurt dışından gelen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisa’daki kız öğrenci yurtlarına yerleştirilen 318 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi.

ABD ve Etiyopya’dan 31 Mart’ta gelip, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na inen uçaktaki 318 kişi, Manisa’da karantinaya alındı. Yunusemre ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Muradiye Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen 318 kişi, 14 günlük karantina süreleri tamamlanmasının ardından bugün, evlerine gönderildi. Memleketlerine ulaşan vatandaşların evlerinde, 14 gün daha karantina altında tutulacağı bildirildi. Yurttan ayrılan vatandaşlar, karantinada geçirdikleri süre içinde kendileriyle yakından ilgilendiklerini belirttikleri yetkililere, teşekkür etti. Geldikleri ülkelerin sağlık sektörünün çok kötü durumda olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar, Türkiye’de her ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığını vurguladı.