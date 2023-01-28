Manisa’da kar sevinci; vatandaşlar kartopu oynadı, görevliler hayvanlara yem bırakıldı

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Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA’da Spil Dağı Milli Parkı, yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanırken, kent geneli ve çevre ilçelerden vatandaşlar bölgeye gelerek karın keyfini çıkardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, 30 santimetreye ulaşan kar nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 500 kilo kuru yem, 250 kilo pazar artığı bıraktı.

1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, dün gece etkisini gösteren ve gün içinde devam eden kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Spil’de, kar sevinci yaşandı. Başta Manisa ve İzmirliler olmak üzere çevre illerden vatandaşlar Spil’e akın etti. Spil’e gelenler, kartopu oynayıp, mangal yakarak karın keyfini yaşadı.

YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karla kaplı Spil’de yem bulmakta zorlanan yılkı atları ile kurt, tilki, tavşan, domuz, sansar gibi yaban hayvanlarının çok sık bulunduğu Spil Dağı Milli Parkı’ndaki çeşitli bölgelere 500 kilo kuru yem ile 250 kilo pazar artığı bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Adil Şencan, “Spil Dağı Milli Parkı, 1968 yılında 6 bin 801 hektar alan olarak ilan edildi. Çok sayıdaki endemik bitki türünün yanında sadece 78’i Spil Dağı’nda yetişen endemik türümüz bulunmaktadır. Bizim buradaki amacımız doğal yaşam kış şartlarında yaban hayvanlarının yem ihtiyacını sağlamak. Doğal yaşamı her türlü desteklemekteyiz. Bugün yağan kardan dolayı yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için pazar artığı, yonca gibi yemlerimizi bıraktık” dedi.

Adil Şencan, 2022 yılında bölge müdürlüğü olarak, doğaya 155 bin kilo yem bıraktıklarını belirterek, “Bu senede ihtiyaçları kadar yem miktarını doğaya bırakmayı hedefliyoruz. Amacımız doğal dengenin desteklenmesi ve arttırılması. İlk karın yağması bizim için çok sevindirici. Mevsimsel olarak kurak bir periyot geçiyordu. Neredeyse 3 aydır hiç yağış almamamız, doğal olarak dengeyi bozmaktaydı. Aynı zamanda yaz aylarını da etkiliyordu. Yazın çok kurak olması orman yangınları açısından çok sıkıntılı periyoda girmekteydi. Yağışların dengeye girmesi ve ilk karın yağması bizleri sevindirdi” diye konuştu.

Spil Dağı’na arkadaşlarıyla çıkarak karın keyfini yaşayan Cemal Sürücü, “Uzun zamandır Manisa’ya kar yağmıyordu. Çok bekledik yağmasını, yağar yağmaz da gelip eğlendik” dedi.

İzmir’den Spil Dağı’na gelerek ailesiyle eğlenen Mehmet Kösenciğ de “İzmir’den geldik. Yağan karın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz” dedi. Eşi Fatma Kösenciğ ise “İnşallah karın devamı gelir, keyfini çıkarıyoruz. Yakın olduğu için Spil’i tercih ettik. Çok güzel, eğleniyoruz” diye konuştu. (DHA)

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