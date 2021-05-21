Manisa’da izinsiz ekildiği belirlenen 632 bin kök haşhaş ele geçirildi

MANİSA, (DHA)- MANİSA’nın Gördes ilçesinde, jandarmanın iki ayrı tarlaya düzenlediği operasyonda, izinsiz ekildiği belirlenen toplam 632 bin 500 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube ile İstihbarat Şube ekipleri, Gördes ilçesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Beşeylül Mahallesi’nde yasadışı haşhaş ekimi yapıldığını belirledi. Bu sabah harekete geçen jandarma Ş.K.’ye ait toplam 31 dönümlük iki tarlaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Tarlalarda izinsiz ekildiği belirlenen 632 bin 500 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Haşhaşlara el konulurken, şüpheli Ş.K. gözaltına alındı. Ş.K.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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