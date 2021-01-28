Manisa’da iş yerinde çıkan yangın korkuttu

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)-MANİSA’da hac malzemeleri satışı yapan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehzadeler ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan ve hac malzemeleri satışı yapılan iş yerinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerinin ikinci katından yükselen dumanları gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerine dolan duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen iş yeri çalışanına ise sağlık ekipleri, ambulansta müdahale etti.

Yanıgının çıkış nedeni araştırılıyor.



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