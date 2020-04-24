Manisa’nın Salihli ilçesinde mera kullanımı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen Halil (63) ve Halime Mısırlı (64) ile çocukları Halil İbrahim (40) ve Hasan Mısırlı’nın (41) cesetleri yapılan incelemelerin ardında morga kaldırıldı. Öldürülenlerden Hasan Mısırlı’nın, Koşucu ailesine ait bir depoyu yaktığı, ‘mala zarar verme’ suçundan yattığı cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öğrenildi.

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