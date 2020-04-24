Ana Sayfa Yaşam Haberleri Manisa’da iki ailenin silah ve bıçaklı mera kavgası
Manisa’da iki ailenin silah ve bıçaklı mera kavgası
YazarEditör
-
4
0
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Ankara’da ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek dağıtılacak
Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Halk Ekmek Fabrikası'nda, sokağa çıkma yasağı süresince üretilecek 100 bin ekmek, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak. Etimesgut...
Çölyak Hastası Küçük Erva’ya Doğum Günü Sürprizi
Mamak ‘ta Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolilerini ulaştırmaya devam ediyor.
Ezine’de ormanlık alanda yangın; 1 hektar yandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan kül oldu. Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı Köyü'ndeki ormanlık alanda...
5 yılda 108 bin 905 vatandaş sobadan zehirlendi
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2013- 2018 yılları arasında 108 bin 905 vatandaşın karbonmonoksit gazından zehirlenme...