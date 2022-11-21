Manisa’da hafif ticari araç takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atıp, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Akın Budanur ağır, yolcu Okan Coşkun ise hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında kırsal Yayla Mahallesinde meydana geldi. Yayla Mahallesinden Turgutlu ilçe merkezine gitmekte olan Akın Budanur yönetimindeki 45 N 0012 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü Akın Budanur ve otomobilde yolcu olarak bulunan Okan Coşkun sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Budanur’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, yolcu konumunda bulunan Coşkun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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