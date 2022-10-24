Manisa’da hafif ticari araç devrildi: 4’ü çocuk 7 yaralı

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Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Sarıgöl ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen hafif ticari araçta bulunan 4’ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Dindarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bilal B. (35) yönetimindeki 27 P 6219 plakalı hafif ticari araç ile Sarıgöl’den Buldan istikametine seyir halinde ilerlediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri itfaiye görevlilerinin araç içerisinden çıkardığı yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. İlk kontrollerinde durumu ağır olduğu tespit edilen Asiye K. (8) ve Elif K. (1) ile birlikte durumları iyi olduğu belirlenen araç sürücüsü Bilal B. (35) yolcu olarak bulunan Pervin B. (28), Filiz K. (49), Muhammed Ali B. (9) ve Furkan K. (13) ambulans ile çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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