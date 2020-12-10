Manisa’da, evin odunluğu yandı

Katar petrolü, gazı ve parası olsa da demokrasinin ve şeffaflığın olmadığı bir ekonomi, bir şeyhin devleti, bu nedenle de yaptığı iş ve eylemlerde kimseye hesap verme zorunluluğu olmayan bir yönetim. Tabiri caizse şeyhin emirliği babasının çiftliği gibi yönetmesinde herhangi bir hukuki engel, yahut da beis yok.