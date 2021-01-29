Manisa’da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor (2)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (TÜSİAD) yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin önceliğinin fiyat istikrarı olduğu vurgulandı.