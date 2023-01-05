Manisa’da baba- oğul su kuyusuna düştü; kurtarma çalışması başlatıldı (2)

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KURTARMA ÇALIŞMALARINDA 5 SAAT GERİDE KALDI

Manisa’nın Salihli ilçesinde içi boş su kuyusuna düşen baba- oğul için kurtarma çalışmaları 5 saattir devam ederken, iş makineleri tarafından kuyuya paralel olarak 15 metre derinliğinde bir çukur kazıldı. Ayrıca, ekipler tarafından kuyuya sürekli olarak hortumlarla oksijen akışı da sağlanıyor.

Öte yandan, baba Aytuğ Demir’in ayakkabıları ile oğlu Batu’nun kuyunun kenarındaki bisikleti görüldü. 5 saattir süren kurtarma çalışmalarının gözyaşları içerisinde yakından takip eden anne Yağmur Demir ise ekiplerden gelecek umutlu bir haberi bekliyor. Ekiplerin kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, yaşanan olayla ilgili Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (DHA)

Emre SAÇLI- Hasan YİĞEN/ MANİSA, (DHA)

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