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Manisa’da 3,5 ton ‘sahte içki’ ele geçirildi

ERSAN ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)- MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde, polis ekiplerince bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda, 3 ton 615 kilogram sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücedale (KOM) şube ekipleri, Atatürk Mahallesi’ndeki bir çiftlik evinde, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Saat 18.30 sıralarında çiftlik evine operasyon düzenleyen ekiplerin adreste yaptıkları aramada, 22 adet varil içerisinde 3 ton 615 kilogram sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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