Manisa Futbol Kulübü – Altınordu: 2-0

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MANİSA, (DHA)- Spor Toto 1’inci Lig’deki Ege temsilcileri Manisa Futbol Kulübü ve Altınordu’yu sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada Manisa’da karşı karşıya getiren özel karşılaşmada gülen taraf 2-0’lık skorla ev sahibi oldu. Mümin Özkasap Stadı’nda ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakada siyah-beyazlıların gollerini 84’üncü dakikada Mehmet Uysal ve 89’uncu dakikada Marvin Gakpa kaydetti. Altınordu’nun golden hemen önce 84’üncü dakikada kazandığı penaltıda Ahmet Dereli’nin vuruşunu kaleci Ömer çıkardı.

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