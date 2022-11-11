Manisa FK’da Devrim gitti

- Reklam -

MANİSA, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig’de son haftalarda yakaladığı çıkışla Play-Off hattına yerleşirken, Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna devam eden Manisa Futbol Kulübü’nde Futbol Direktörü Levent Devrim’le yollar sürpriz şekilde ayrıldı. Daha önce teknik direktörlük ve sportif direktörlük yaptığı kulübe sezon başında teknik direktör Levent Eriş’le birlikte futbol direktörü olarak dönen Devrim’in görevi kısa sürdü. Manisa FK, Levent Devrim’in ayrılığıyla ilgili, “Takımımızın Futbol Direktörü Levent Devrim’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Levent Devrim’e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” mesajını yayınladı.

- Reklam -

FOTOĞRAFLI