Manisa FK, Serkan’a imzayı attırdı

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MANİSA, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor’dan orta saha oyuncusu Serkan Odabaşoğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Genel Koordinatör Hüseyin Hasacar katıldı. Serkan Odabaşoğlu, “Manisa Futbol Kulübü’nün hedeflerini biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Çok çalışıp takımıma Süper Lig yolunda katkı sağlamak istiyorum” dedi. Futbola Samsunspor’da başlayan 27 yaşındaki futbolcu Sinopspor, Fatih Karagümrük, Afjet Afyonspor ve 1461 Trabzonspor formaları da giydi.