Manisa Dericiler Sitesi’nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı (2)

YANGIN KAYNAKTAN ÇIKMIŞ

Manisa’da, Dericiler Sitesi’nde, plastik ve kimyasal katı maddelerin geri dönüşüm için bekletildiği alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabası sonucu güçlükle söndürüldü. 20 itfaiye aracının sevk edildiği yangında, bölgede depolanan ve yurt dışından ithal edildiği öğrenilen toplam 9 bin ton plastik ve katı kimyasal maddenin zarar gördüğü bildirildi. Yangının, bir geri dönüşüm tesisinin çatısındaki tadilat çalışmasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar sonucu çıktığı belirlendi.

‘RÜZGAR NEDENİYLE BÜYÜDÜ’

Dericiler Sitesi’ndeki bir fabrikada çalışan Abdülhamit Burdur, “Oksijen kaynağı yapıyorlarmış. Tadilat vardı. Tutuşmuş, söndürememişler. Rüzgar olunca da yayıldı. Yangını gördüm. Avrupa’dan gelen plastikler bunlar. Burada makinelerle plastikleri kırıyorlar, geri dönüşüm yapıyorlar. Çok zarar var” dedi.

Yangın başladığında bölgede olan Rıfat Yıldız ise “Kapıdan yangın tüpü istediler. Götürdüğümde ufacık bir yangın vardı. Rüzgar nedeniyle büyüdü. Plastik hammaddeler yanıyor. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Herhangi bir can kaybı yok” diye konuştu.

Ersan ERDOĞAN- Melis KARAKUZULU/MANİSA, (DHA)

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