Manisa Büyükşehir Belediyespor – Galatasaray Nef: 85-72

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 6, Erdi 3, Cruz 18, Tarrant 24, Bruinsma 11, Williams 9, Troy Selim 6, Mustafa 8, Berkay, Ata

GALATASARAY NEF: McGee 15, Yunus Emre 5, Sadık Emir 13, Ristic 4, Göksenin 2, Caloiaro 24, Floyd 2, Hummer 4, Ege Tan 3, Muhaymin Mustafa

1’İNCİ PERİYOT: 21-8

İLK YARI: 47-30

3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-54

5 FAUL: 26.12 Ege Tan (Galatasaray Nef)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk yarının son hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray Nef’i 85-72 mağlup ederek düşme hattından kurtuluş yolunda umutlandı. Muradiye Spor Salonu’ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip baskılı oyunuyla ilk periyodu 21-8 önde tamamladı. 2’nci periyotta da üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, ilk yarıyı 47-30 önde bitirdi. 3’üncü periyotta üstünlüğü ele alan konuk takım farkı 4’e indirdi. Periyot 58-54 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Son bölümü çekişmeli geçen maçı ev sahibi ekip 85-72 kazandı. Ev sahibinde Tarrant ile konuk ekipte ise Caloiaro 24’er sayıyla karşılaşmayı tamamladı. Bu skorla Manisa temsilcisi son 3 maçta 2’nci galibiyetini alıp devreyi 4 galibiyetle tamamladı.

(FOTOĞRAFLI)