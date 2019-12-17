Gölbaşı Belediyesi, Türk-İslam mutasavvıfı, şair ve düşünürü Hz. Mevlana’nın 746. Vuslat Yıl Dönümünde kadınları Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Konya’ya gönderdi. Kadınların Konya’ya gidişi nedeniyle belediye binası önünde düzenlenen uğurlama törenine, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek eşi Yeşim Şimşek ile birlikte katıldı.

Rehberleri eşliğinde bir araya toplanan kadınların oldukça heyecanlı oldukları dikkat çekti. Uğurlama öncesinde kısa bir konuşma yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçedeki kadınları Mevlana’nın diyarı Konya’ya uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederken, “Sizler hem Konya’yı gezeceksiniz, hem de Şeb-i Arus etkinliklerine katılacaksınız. Güzel ve maneviyatı yüksek bir gezi olacağına inanıyorum.” derken, kadınlara hayırlı yolculuklar diledikten sonra konuşmasını tamamladı.

-BAŞKAN ŞİMŞEK’E ŞEB-İ ARUZ TEŞEKKÜRÜ

Konya’ya gitmek için hazırlıklarını tamamlayan, heyecan ve mutlulukları gözlerinden okunan kadınlar, kendilerini uğurlayan Başkan Şimşek’e teşekkür ederken birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdiler. Uğurlama töreni “Sağ salim gidin ve gelin” diyen Şimşek’in kadınları uğurlamasının ardından sona erdi.

-ŞEB-İ ARUS’A KATILACAKLAR

Mevlana’nın günümüze ışık tutan ve hoşgörüyü temel alan felsefesini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen gezi programı boyunca Konya’ya uğurlanan toplam 250 kadın, rehberleriyle birlikte Konya’nın tarihi ve kültürel mekânlarını gezecekler. Şeb-i Arus etkinlerine de katılacak olan kadınlar, aynı günün akşamı Gölbaşı’na dönecekler.