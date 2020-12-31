Mandıradaki evde okey oynarken yakalanan 9 kişiye, 63 bin lira ceza

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da mandıradaki evde okey oynarken polis tarafından yakalanan 9 kişiye maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 63 bin lira idari para cezası uyguladı. Üzerinden 2 gram esrar çıkan kişi gözaltına alındı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Ortaköy ilçesinde bir mandıradaki evde okey oynandığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine belirtilen adrese baskın yapan jandarma, A.K., Y.K., A.Ç., S.D., Y.T, T.S., Z.T., A.U. ve M.Ö.’yü okey oynarken suçüstü yakaladı. 9 kişiye maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 63 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca üzerinden 2 gram esrar çıkan A.Ç. gözaltına alındı.

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