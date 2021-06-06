Mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü; baba-kız yaralandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, yolda başıboş gezen mandaya çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ozan Ç.(35) ve araçta bulunan kızı Beril Ç.(2) yaralandı.

Kaza, gece, saat 00.30 sıralarında Keşan-Gelibolu karayolunun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Gelibolu’dan Çanakkale yönüne giden Ozan Ç. yönetimindeki 39 LG 148 plakalı otomobil, yolda başıboş gezen mandaya çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, Ozan Ç. ve kızı Beril Ç. yaralandı. Manda ise olay yerinde öldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Karayolları ekiplerince olay yerinden alınan manda gömüldü. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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