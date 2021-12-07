Mandalina bahçesinde su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Bitez Mahallesi 1162 Sokak’ta bugün öğle saatlerinde mandalina bahçesinde; 8 metre derinliğinde içi su dolu kuyudan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, özel aparatlar yardımıyla su kuyusuna inerek kediyi kuyudan çıkardı. Ekiplerce kurtarılan kedi sahibine teslim edildi. Kedinin sahibi çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.
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