Manchester United, Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun görevden alındığını belirtti.

İngiliz devi, Premier Lig’de aldığı sonuçlar nedeniyle bir süredir tartışılan Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüp sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Jose’ye görev aldığı süre boyunca çalışmaları için teşekkür ederken, gelecek için de başarılar dilemek istiyoruz. Kulüp yeni bir teknik adam için kapsamlı bir işe alım süreci yürütürken, mevcut sezonun sonuna kadar yeni bir teknik direktör atanacaktır.”