- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; bir mahalle daha boşaltıldı /Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Sultangazi’de ocakta unutulan yemekten yangın çıktı
Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de evde ocakta unutulan yemekten çıkan dumanlar, mahalle sakinlerine korku ve panik yaşattı. İtfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale ederek yangının...
Sarıyer’de gecekondunun çatısında yangın çıktı, mahalleli hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)-SARIYER'DE gecekondunun çatısında çıkan yangını mahalle sakinleri hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, saat...
(Havadan fotoğraflarla) Tuzla’da kozmetik malzemeleri üretilen fabrikada yangın
Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA) - TUZLA Serbest Bölgede bulunan kozmetik malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına...
Yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdiler
Alişan KOYUNCU-Selda HATUN TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak boğulma vakalarının artması nedeniyle, Kaymakamlık denize girilmesini yasakladı. Kurban Bayramı...