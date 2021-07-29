Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraflar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı savaş uçaklarına ilişkin, "Bir silahlanma yarışı tutturmuş, gidiyorlar. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. 3-5 kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla Yunan komşularımızın saldırgan çözümler değil barışçıl, siyasal çözümler için uğraşmalarını, buradaki sorunlara yönelik çözüm gayretimize katkı sağlamalarını bekliyoruz" dedi.