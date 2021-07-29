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Ana Sayfa Güncel Haberler Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraflar
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İstanbul’da yasak dönemde avlanan 1,6 ton orkinosa el konuldu
Mehmet İlkay ÖZER-İstanbul (DHA) Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yasak dönemde avlanılan 32 adet toplam 1,6 ton Orkinos Balığına el konuldu. İstanbul İl Tarım ve...
Üniversitelerden fidan bağışı
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Bakan Akar’dan Yunanistan’a ‘silahlanma’ tepkisi
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Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı’ında denize girdi
Haber-Kamera: Şevval KARS-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'DA sıcak havadan bunalanlar İstanbul Boğazı'nda denize girdi. Sıcak havanın etkisiyle bunalan kişiler kendilerini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktı. Denize girmek...