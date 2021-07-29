- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Maltepe’de dükkan önünde bekleyenlere silahlı saldırı; 4 yaralı
Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA Maltepe'de, kimliği belirsiz bir kişi geldiği cep telefonu dükkanının önünde bekleyen 4 kişiye silahla ateş etti. Saldırgan, otomobile binerek...
25 Çöpkapar ile müsilaj temizliğine destek
İSTANBUL, (DHA) - Müsilaj temizliğine destek için Cif, 5 yeni çöpkaparı daha denize indireceğini duyurdu. 9 ay önce Eminönü, Kadıköy ve Karaköy sahiline indirilen...
Alkollü sürücü, polisi aracın kaputunda sürükledi; o anlar kamerada
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, kavgaya karışıp, kaçan ve alkollü olduğu belirlenen Kerim E. (23), kendisini durdurmak isteyen polisi otomobilin kaputunda sürükledi. 2 polis ve 2 bekçinin yaralandığı, mobese kameralarınca...
Ali Oto: Olimpiyatlardan sonra yapılacak genel kurulda daha güçlü bir şekilde...
Ercan ATA / ANKARA, (DHA) - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, 2021 sezonunu Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirdi. Pandemi koşullarına rağmen verimli bir sezonu...