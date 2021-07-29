Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraflar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, kavgaya karışıp, kaçan ve alkollü olduğu belirlenen Kerim E. (23), kendisini durdurmak isteyen polisi otomobilin kaputunda sürükledi. 2 polis ve 2 bekçinin yaralandığı, mobese kameralarınca...