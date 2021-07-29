- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 3 ölü /Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Sinop’ta denizdeki hortum kamerada
SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta etkili olan sağanağın ardından denizde hortum oluşurken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kentte sabah saatlerinde aniden başlayan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, merkez...
Giresunspor savunmasına Arjantin’den takviye
Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Giresunspor, Arjantin’in Club Atletico Lanus takımında forma giyen Kolombiyalı Alexis Perez ile sözleşme imzaladı. Yeşil beyazlı yönetimin her konuda anlaşma...
CHP’li Toprak: Türkiye’yi bekleyen ikinci büyük tehlike var
Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP'li milletvekilleriyle birlikte geldiği Van'da açıklama yaptı. Türkiye'yi yeni bir tehlikenin beklediğini...
‘Amal, sığınmacıları uluslararası kamuoyuna taşımak için tasarlandı’
Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)- SURİYELİ mülteci çocukların yaşadığı sorunları gündeme getirmek amacıyla tasarlanan 3,5 metre boyundaki Suriyeli bir kız çocuğunu canlandıran 'Amal' ismi verilen kukla, 4...