Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraflar

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen '2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri' müsabakaları devam ediyor. Kurşunlu ilçesi Kapalı Spor Salonu'nda...