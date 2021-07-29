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Ana Sayfa Güncel Haberler Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraflar
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“7 saatten az uyku sağlığı bozar”
Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, kalitesiz uykunun kalp krizi ve felç gibi durumları tetikleyebildiğine dikkati çekerek, “Günde 6 saat ve daha az uyuyorsanız sağlığınızı bozmaya yetecek kritik düzeyi aşarsınız. Süre işi basit 7 saat sağlıklı en az uykudur” dedi.
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