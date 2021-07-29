- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraf
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Ümit Özdağ: Suriyeliler ülkelerine dönmeli ama Türkiye’nin dostları olarak
Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- AYYILDIZ Hareketi'nin lideri, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, geldiği Niğde'de hareketin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özdağ, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyrukluların...
Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 1 ölü (5)
DUMANDAN ETKİLENİP YAŞAMINI YİTİRDİ Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde başlayıp, Manavgat'ın Oymapınar Barajı bölgesine kadar ilerleyen yangın nedeniyle Kepezbeleni'nin yanı sıra Manavgat'ın Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi...
İbadete açılmasının birinci yıldönümünde Ayasofya Camii’ne ziyaretçi kuyruğu
Haber- Kamera: Özden ATİK - Osman BAKIR / istanbul, DHA Ayasofya Camii, ibadete açılmasının birinci yıldönümünde yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistler cami önünde...
Kukla Amal’ın İngiltere yolculuğu başladı
Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- SURİYELİ mülteci çocukların yaşadığı sorunları gündeme getirmek amacıyla tasarlanan 3,5 metre boyundaki 'Amal' ismi verilen kukla, 4...