Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 3 ölü (26)

EVRENLERYAVŞİ’DE ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR

Manavgat ilçesinde hem yerleşim yerlerinde hem de ormanda 2 gündür devam eden yangın, poyrazın etkisini yitirmesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde Evrenleryavşi’de yeniden yükselen alevler, bir okulun çatı katını sardı. Tek katlı okul, kısa sürede alevler içinde kaldı. Orman bölge müdürlüğü arazözünün müdahalesiyle okuldaki yangın söndürüldü. Ormanlık alandaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Jandarma ekipleri ise hem araçlardan hem de evlerin arasında yaya olarak anonslar yapıp mahalleyi tahliye etti. Bölgeye vatandaşların girişine izin verilmiyor.

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