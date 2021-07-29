Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 3 ölü (24)

POLİÜRETAN DEPOSU YANDI

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında çok sayıda yer, alevler nedeniyle hasar gördü. Dikmen Mahallesi’nde bulunan depo da alevler arasında kaldı. Poliüretan üretim malzemesi ve kimyasalların bulunduğu 2 dönüm depo, malzemelerle tamamen yandı. Kimyasalların yanı sıra depoda bulunan kerestelerin de tamamen yandığı görüldü. Jandarma ekipleri ise mahalle kavşağında kontrol noktası oluşturarak, araç geçişine izin vermedi.

AK Parti MKYK üyesi ve eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel de alana gelip, halka ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

KÖPEĞİ JANDARMA KURTARDI

Öte yandan alanda dumandan etkilenen köpek de jandarma ekipleri tarafından bitkin haldeyken kurtarıldı. Depodaki yangını söndürmeye çalışan ekipler bir taraftan da köpeğe elleriyle ayran içirdi. Ayranı içen köpek, kısa sürede toparlanarak, alandan uzaklaştı.

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