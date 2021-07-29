Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 3 ölü (18)

DİKMEN’DE YANGININ İZLERİ

Manavgat’ın birçok noktasında etkili olan yangında en büyük zararı gören bölgelerden olan Dikmen Mahallesi’nin üst kısmındaki yerleşim alanlarının birçoğu zarar gördü. Yangında, bir park ile Manavgat Halı ve Koltuk Yıkama Fabrikası tamamen yandı. Fabrika bahçesindeki birçok ağaç ürün de halen yanmaya devam ediyor. Mahallede, bir restoran içindeki çocuk parkı alanında bulunan oyuncaklar ile park alanındaki diğer yapılar da yangında kullanılmaz hale geldi.

‘BÜTÜN HAYATIM BİTTİ’

Tamamen yanan restoranın işletme sahibi Süleyman Nuri Orhan, zararının yaklaşık 2 milyon lira olduğunu belirtti. Orhan, “Karşıda baya uzaktaydı yangın. Buraya gelmez dediler ama gelmesi 15 dakika sürmedi. Ateşi görünce jandarma ekipleri ‘Artık çıkmak zorundasınız’ dedi. Evim, bütün hayatım bitti. Devlet emeklisiyim, her şeyimi buraya yatırmıştım ama maalesef her şeyim bitti. Yukarıda evim yandı, burada restoranım yandı. Devletimiz sağ olsun” dedi.

Bu arada, Süleyman Nuri Orhan, eşi ve oğlu, yanan restoranda uzun süre gözyaşı döktü.

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