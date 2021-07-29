Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 3 ölü (10)

DİKMEN’DE YANGIN BÜYÜDÜ

Manavgat ilçesi Dikmen Mahallesi’ndeki ormanlık alanda süren yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kısa sürede birçok eve sıçradı. Yangında evler, sera ve tarım alanları zarar gördü. Yangın bölgesine girişler tamamen kapatıldı, bölgedeki vatandaşlar da jandarma ekipleri tarafından tahliye ediliyor.

Dikmen Mahallesi’ndeki yangın, Sarılar Mahallesi’ne doğru hızla ilerliyor. Yangında evlerini kaybettiğini belirten anne ve kızı, uzun süre gözyaşı döküp, yoldan geçen itfaiye ve orman araçlarından evlerini kurtarmaları için yardım istedi. Dikmen Mahallesi’nde büyüyen ve Sarılar’a doğru ilerleyen yangın, Sarılar Öğrenci Yurdu’na ulaştı. İtfaiye ve orman ekipleri, yangının ilerlemesini durdurmak için yoğun mücadele veriyor. Yangının daha da ilerlemesi durumunda Manavgat ilçe merkezini tehdit edeceği belirtildi.

AFAD’dan Manavgat’taki yangına ilişkin yapılan açıklamada, “3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir” denildi.

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