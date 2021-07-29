- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 1 ölü /Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Bayram tatili dönüşünde Kocaeli geçişinde trafik yoğun ve akıcı (2)
TEM YOLUNDA BEKLENEN YOĞUNLUK OLUŞMADI Kurban Bayramı’nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbul istikametine doğru dönüşleri sürüyor. TEM ve D-100 yolunda beklenen yoğunluğun oluşmaması dikkat çekti....
Marmaris’te korkutan orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangın çıktı. Yerleşim yerleri ve oteller yaklaşık 100 metre mesafedeki yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de sivillere saldırdı: 7 yaralı
Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY, (DHA)- HATAY Valiliği, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'e düzenlediği füze saldırısında 7 sivilin yaralandığını açıkladı. Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden teröristler...
Maltepe polisinden orman yangınlarına karşı denetim
Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ - Mustafa ESEN / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta Antalya'nın Manavgat ilçesi olmak üzere çeşitli...