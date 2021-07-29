- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 1 ölü/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Yayman: Çağdaş bir sosyal medya yasasını önümüzdeki günlerde çalışacağız
İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Türkiye'de de çağdaş, kişisel hak ve...
Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren sanık: Korkup hastaneye götürmedim
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, nafaka nedeniyle çıkan tartışmada eski eşi Fatma Abravcı'yı (43) 30 kez bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yasin Tatar (40) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis...
OYUNCU LEVENT AYKUL EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Haber: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)-TİYATRO, sinema ve dizi oyuncusu Levent Aykul Antalya Kemer'deki yazlık evinde ölü bulundu. Film San Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan...
İBB ile havalimanı taksicileri anlaştı, 400 taksinin ruhsatı aktif hale getirildi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Havalimanı taksicileri arasında 'taksimetrelerin entegrasyonu' konusunda yaşanan anlaşmazlık çözüme kavuşarak askıya alınan taksi ruhsatları yeniden...