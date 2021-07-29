Manavgat’taki büyük yangında 2’nci gün; 1 ölü (7)

BAKANLAR İNSANSIZ HELİKOPTERİ İNCELEDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu yıl kullanmaya başladığı ‘Alpin’ isimli insansız helikopter ilk görev olarak Manavgat yangın sahasına getirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Yangın Komuta Merkezi’nde insansız helikopteri inceledi. Bakan Pakdemirli, insansız helikopterle ilgili Bakan Çavuşoğlu’nu bilgilendirdi.

Titra Teknoloji firması tarafından yaklaşık 2,5 senelik çalışma sonucu yapılan insansız helikopterin, üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü termal kamera ve sensörlerle kontrol noktasına destek sağlamak üzere havada 8 saate kadar kalabildiği ve gelen talebe göre anlık görüntü aktardığı açıklandı. Helikopterin 20 bin feet yükseklik ve saatte 160 km hıza kadar çıkabildiği kaydedildi. Hava şartlarının müsait olması durumunda insansız helikopter havalanarak bölgedeki durumu anlık olarak yangın komuta merkezine aktaracak.

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