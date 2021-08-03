Manavgat’taki büyük yangın 7’nci gününde/ Ek fotoğraflar

YANAN ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan ve komşu İmamoğlu ilçesine sıçrayan orman yangını, gece saatlerinde söndürüldü. İmamoğlu'nun Otluk ve Camili 2 köyüne kadar dayanan...