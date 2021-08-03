Manavgat’taki büyük yangın 7’nci gününde / Ek fotoğraf

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Manavgat’taki büyük yangın 6’ncı gününde (8)
HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ Manavgat'ta 6 gündür devam eden yangın, insanlar dışında hayvanları da olumsuz etkiledi. Özellikle hayvancılık yapılan köylerdeki büyükbaş ve küçükbaşların bazıları öldü, birçoğu...
Hakemler gelemeyince mücadeleyi yardımcı antrenörler yönetti
Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) - Bolu’da kamp yapan TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sakaryaspor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Karşılaşmaya Türkiye...
Manavgat’taki büyük yangın 6’ncı gününde (14)
BAŞKAN BÖCEK'TEN DESTEK ÇAĞRISI Yangının başladığı 28 Temmuz'dan bu yana Manavgat'ta çalışmalara katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, alevlerin sardığı Gündoğmuş ilçesine geçti. Yangının ilçe merkezine...
Manavgat’ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)
CANLI YAYINDA OLASI FACİADAN DÖNÜLDÜ Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında çok sayıda ev yandı, hayvanlar öldü. Enerji nakil hatlarının devrilmesi sonucu 28 noktaya elektrik...