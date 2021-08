Manavgat’taki büyük yangın 7’nci gününde (21)

ÜÇ BAKANDAN YANGIN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat’ta AFAD Koordinasyon Merkezi’ndeki koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamada bulundu.

‘KRİTİK BİR GÜN OLACAK’

Kritik bir günün geride kaldığını, yarın da özellikle rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle başka bir kritik gün olacağını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, bu zorlu günde tüm orman teşkilatı ve başta belediyeler tüm kurumların elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi. Antalya’da bugüne kadar 19 noktada yangın başladığını, 14’ünün kontrol altına alındığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Esasen bu başlayan bazı noktaların yayılmasıyla 5 noktada çalışmalar devam ediyor” dedi.

YANGINLARDA SON DURUM

Çavuşoğlu, yangınlarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Gündoğmuş Çayırucu’ndaki yangının bu gece kontrol altına alınabileceğini bildirdiler. Bugün üç bölgede Gülendağı, Gündoğmuş, Demirciler’de kahraman personelimiz ateş altında kaldı. Çok şükür yaralanmadan, yanık olmadan yine kahraman çalışma arkadaşlarımız sayesinde kurtarmış olduk. Rüzgar çok farklı yönlerden esiyor ve yarın çok kritik bir gün olacağını düşünüyoruz. Rüzgarın özellikle güçlü olması sebebiyle. Gündoğmuş’un güneybatısında hem Alara çayının Alanya tarafından hem de kuzey batısından aşağıya doğru gelme riski var. Bu yönde tedbirler alındı. Yarın sabah erken saatlerden itibaren helikopter ve uçaklarla burayı destekleyeceğiz. Taşağıl, Demirciler bölgesi bugün çok zorladı. Taşağıl bölgesinde aşağıda biraz daha kontrol altına alındı, Demirciler bölgesinde devam ediyor. Kritik bölgelere sıçramasını engellediler. Karadan çalışmalar devam ediyor, yarın sabah erken havadan da çalışmalar devam edecek.”

UKRAYNA’DAN 4 HELİKOPTER DAHA GELİYOR

Yangınların başladığı günden bu yana Antalya’da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinası ve 172 itfaiye aracıyla toplamda 1841 aracın yangınlara müdahale ettiğini açıklayan Çavuşoğlu, “Yarın Ukrayna’dan 4 tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek. Bir şirketten bulduk. Bu helikopterlerin bir avantajı da akşam saatlerinde de yangına müdahale edebilecek. Tüm imkanlarımızla seferberlik halinde Antalya ve Antalya dışından gelen tüm değişik kurumların iş birliği ve uyum içinde yangınla mücadelemizi sürdürüyoruz. Başta Muğla diğer bölgelerde de yangınla mücadelemizde gayret sarf ediyorlar. Isparta Sütçüler bölgesinde tarım ve orman bakanımız bölgeye gitti ve oradaki yangın da kontrol altına alındı” dedi.

‘TEKLİFLERİ GURUR YA DA KİBİR OLSUN DİYE REDDETMEMİZ SÖZKONUSU DEĞİL’

Türkiye’de özellikle dışarıdan gelecek yardımları reddettikleri, kabul etmediklerine dair iddialara cevap verdiğini de hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Bir kere daha söylemek isterim ki hiçbir zaman sadece bugün değil, hele hele böyle bir afette hiç olmaz. Bize gelen teklifleri sırf gurur ya da kibir olsun diye reddetmemiz söz konusu değil. Çünkü ormanlarımız, mahallelerimiz, şehirlerimiz yanıyor. Böyle bir durumda biz nasıl böyle durum içine düşen ülkelere ve toplumlara yardım ettiysek, farklı ülkelerden gelen teklifleri de titizlikle değerlendirdik. Birçok ülke gönlünden kopanı söyledi, biz de ihtiyacımız varsa o yardımları kabul ettik. Ama bizim daha çok helikopter ve uçağa ihtiyacımız vardı, helikopterde kullanacak bazı araç gereçlere ihtiyacımız vardı ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdük. Hem ikili ülkeler düzeyinde hem de AB ve BM’nin bazı ajansları Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi onların böyle yüksek kapasiteleri var, o düzeyde temaslarımızı sürdürdük” dedi.

YUNANİSTAN TARTIŞMASINA YANIT VERDİ

Bu ülkelerden yardımların ulaştığını da anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“AB içinde önce verebilirim deyip de sonra kendi bölgesindeki yangınlardan dolayı veremeyeceğini söyleyen ülkeler de oldu. Başta Fransa olmak üzere. Yunanistan da komşumuz olduğu için, ‘Niye yardımı kabul etmiyoruz, ilişkilerimiz kötü olduğu için mi Yunanistan’dan gelen yardım teklifini reddediyoruz’ gibi sorular, yorumlar geldi. Hayır böyle bir şey söz konusu değil, geçmişte de depremler, yangınlar ve buna benzer afetler olduğu zaman Türkiye ve Yunanistan birbirine yardım etmiştir. Yunanistan Dışişleri Bakanı bu teklifte bulundu fakat AB üzerinden ilana çıkıldığında kendileri buna olumlu dönüş yapamadı, daha sonra neden yapamadıklarını, neden uçak veremeyeceklerini büyükelçimizi arayıp açıklamada bulundular. Biz de bu nezaketleri için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Yunanistan’da değişik bölgelerde yangınlar var. İtalya’da çok bölgede yangınlar var. Dolayısıyla her ülke kendisini düşünmek ve yanı başındaki ülkeye destek olmak zorunda. Biz de imkanı olan ve işimize yarayacak olan yardımların gelmesi için sadece ülkelerden değil, özel şirketlerle de temaslara geçerek onları imkanlar çerçevesinde getirdik getirmeye de devam ediyoruz.”

SAHADA İNSANÜSTÜ BİR GAYRET

28 Temmuz’da başlayan yangının ilk saatleri itibarıyla devletin tüm kurumlarıyla Manavgat, Akseki, Alanya, Muğla, Adana, Osmaniye, Mersin ve Van’da olduğunu dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilgili tüm bakanlar ve tüm kurumlarla her yerde yeşil vatanı, ormanları ve evleri korumak için canlarını ortaya koyarak yangınla mücadele verildiğini kaydetti. Kurum, “Antalya’da milletimizle bir beraber olarak, yeri geldi vatandaşımız tırmığını aldı ormancımız ve itfaiyecimizle birlikte mücadele verdi, vermeye devam ediyor. İnsanüstü bir gayretle sahada mücadele yapılmaktadır” dedi.

48 MAHALLE DOĞRUDAN ETKİLENDİ

Yangında Antalya’da 48 mahallenin doğrudan etkilendiğini, tamamen boşaltılan mahalle sayısının 31, kısmen zarar gören de 17 mahalle olduğunu belirten Kurum, yangından doğrudan etkilenen 670 vatandaşın, 654’ünün hastane tedavileri yapılarak taburcu edildiğini, 9’unun da hastanede tedavisinin devam ettiğini açıkladı. 1882 afetzedeye Aile Bakanlığının psikososyal destek verdiğini belirten Kurum, zarar gören hayvanlar için 70 veteriner hekimin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini kaydetti.

KONTEYNERLER KURULUYOR

59 kişinin yurtta kaldığını da anlatan Kurum, “Daha çok vatandaşımız yerleşim bölgesinden ayrılmak istemiyor. Biz de hızlı bir şekilde AFAD koordinasyonda çadırlar ve konteynerlerimizi kurmaya başladık. Kalemler ve Evrenseki ile diğer mahallelerimizde acil yerleşime ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için toplam 62 konteyner ve 122 çadır kurduk. Hayvanlarımız için geçici barınmasını sağlayacak ahır talepleri var, Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda ahırların da geçici kurulumunu sağlıyoruz. Lavabo ve duş ihtiyaçları için toplam 15 merkez alana konteynerleri kurduk” dedi.

912 AİLEYE 12 MİLYON 200 BİN LİRA ÖDENDİ

Kızılay koordinasyonunda beslenme ihtiyaçlarını gidermek için 13 bin 500 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildiğini belirten Kurum, “Hasar tespitlerine başlandı. Bu kapsamda Antalya’ya 47.5 milyon lira ödenek gönderildi. Zarar tespitleri kapsamında şu ana kadar 912 ailemize toplam 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı ve yardımlar devam ediyor. Vatandaşımızın yaralarını saracak adımları atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı, bölgede zarar gören hayvanların bire bir değeri neyse tespitleri arkadaşlarımız yapıyor ve bu değerleri karşılayacak adımları atıyoruz” diye konuştu.

Yapı hasarlarına ilişkin de Manavgat’ta 300 kişilik ekiple 33 mahallede çalışmalar yapıldığını belirten Kurum, “Akseki, Alanya ve Manavgat’ta toplamda 2 bin 926 binada yaklaşık 6 bin bağımsız binada tespit yapıldı ve 1071’i konut, diğerleri ticarethane, ahır ve diğer müştemilatlar olmak üzere toplam 1960 birimde hasar, acil yıkılacak yapı tespitleri yaptık. Yangından zarar gören mahallelerimizin hepsine ulaşıldı ve 3 mahalle haricinde elektrik verilemeyen mahalle kalmadı. Konteynerler kuruluyor ve oralara kalıcı enerji verilecek. Şu an itibarıyla iki mahallemiz dışında tüm mahallerimize de içme suyu verilmiş durumda” dedi.

ÖÇK, DOĞAL SİT VE ORMAN ALANINA KONUT YAPILMAYACAK

Konutların kendi yöresel mimarisiyle inşa edileceğini de anlatan Kurum, altında ahırı deposu, üstünde 3-1 varsa 3+1, 2+1 konutu varsa aynısı olacak şekilde yapılacağını söyledi. Kurum, “Bu konutlarımız hiçbir şekilde özel çevre koruma bölgeleri, doğal sit alanları veya orman alanlarına yapılmayacak. Bunun altını çizerek ifade ediyorum, aynı köylümüzün yeri nereyse oraya yapılacak veya hazine mülkiyetine yerleşime uygun alanlara yapacağız. Dolayısıyla herhangi bir doğal sit alanı, özel çevre koruma bölgesi veya orman alanını bugüne kadar imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya ne Muğla ne Marmaris ne de Bodrum’da imara açmayacağız. Yine aynı yerine yapacağız” dedi.

AHIRLAR 2- 3 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Konutların TOKİ Başkanlığı eliyle yapılacağını da kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

“İlk önce ahırlarımızın ihalelerini kısa bir zamanda yapmak istiyoruz. Çünkü vatandaşımızın hayvanları şu an yaylalarda ve iki ay sonra ahırlarına gelecek. Ahırlarımızı 2- 3 ay içinde bölgede zarar gören ne kadar ahır varsa yaymadan gelmeye müteakip mevcut yerlerine yapacağız. Konutlarımızla ilgili de 1 ay içinde ihalelerimizi yapıp en geç önümüzdeki yaza kadar toplamda 1037 konutumuzu hızlı şekilde çalışacağız. Diğer taraftan evi yıkılan, tamamen zarar gören vatandaşlarımıza eşya ve kira yardımı yapılıyor. Bu çerçevede ilk 10 bin lira aktarıldı. Aktarılmaya devam ediyor” diye konuştu.

DİĞER AFET BÖLGELERİ

Muğla ve Marmaris’te de tespitlerin devam ettiğini anlatan Kurum, Osmaniye Kadirli’de 7 bina, Mersin’de Aydıncık’ta 57, Silifke’de 20 olmak üzere 77 bina, Adana Kozan’da 6 köyde 61 binanın yangından zarar gördüğünün tespit edildiğini söyledi. Kurum, Van Başkale’deki sel felaketinde zarar gören 178 konut ve diğer ticarethane, ahır, samanlık olmak üzere 26 bağımsız bölümle ilgili de hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

GÖRÜLMEMİŞ BİR AFET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, zor bir süreç, olağanüstü bir durum ve görülmemiş bir afet olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Topyekün mücadele var, belli noktalarda kontrol altına aldık, devam eden yerler var, yeni başlayan yerler olabiliyor. Sıcaklığın 45 dereceye kadar yükselmesi, nemin yok denecek kadar az olması mücadelede bazen zorluklar yaşanıyor. Ama onlarca helikopter ve uçak, binlerce arkadaşımız, iş makinası, arazözler insanüstü bir mücadele var arazide. Temennimiz en kısa sürede bitirilmesi. Bir taraftan yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz, boşluklar bırakıp yangının oralarda bitirilmesi için de çok büyük bir gayret var. Çalışan arkadaşlarımıza minnettarız. Köyünü, ormanını korumaya çalışan arkadaşlarımız olağanüstü gayretleri var.”

DEZENFORMASYON UYARISI

Yangını söndürdükten sonra izlerini kaldırmak için de topyekün bir mücadele verileceğini dile getiren Karaismailoğlu, “Bunların hepsini geçmişinden daha iyi olacak şekilde çözeriz, vatandaşlarımız müsterih olsun. Tabii böyle insanüstü mücadele yapılırken, diğer taraftan da oturdukları yerden dezenformasyonla olağanüstü gayret gösteren arkadaşlarımızın moralini bozmaya da hiç kimsenin hakkı yok. Vatandaşlarımız lütfen bunları dikkate almasın. İnşallah bu afetin de üstesinden kısa sürede geleceğiz ve afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldırıp afet öncesinden daha iyi bir yaşam kalitesine vatandaşımızı kavuşturacağız” diye konuştu.

‘BURAYA GELİP SELFİE ÇEKİP GİTMİYORUZ’

Sosyal medyadaki yanan evlerle ilgili ev projeleri hazırlandığı gibi tartışmalara ilişkin soruyu yanıtlayan Murat Kurum, şöyle konuştu:

“Maalesef hem sosyal medyada hem yangın üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışan odakları görüyoruz. Maalesef üzülerek izliyoruz. Bugün birlik beraberlik, su olup yangına akma günüdür. Biz bu anlayışıyla, seferberlik ruhuyla, devlet millet kaynaşmasıyla, burada biz dışarıdan izlemiyoruz. Buraya gelip selfie çekip gitmiyoruz, bilfiil uykusuz kalarak tüm ekibimizle sahada vatandaşımızla beraberiz. Yeri geliyor onlarla yangın söndürüyoruz, yeri geliyor onların zararlarını giderebilmek adına çalışma yapıyoruz. Ancak maalesef belli odaklar işte buradan nasıl bir siyasi rant üretirim, buradaki uyumu, ahengi, kaynaşmayı, milletin moralini ve kahramanca çalışan arkadaşlarımızın moralini nasıl bozarım anlayışıyla bir tezgah yürütmekte, bir algı peşinde. Ama biz açıkçası milletimizle beraber yeni konutlarımızı, mevcut yerlerine nasıl yapabilir ve onların mağduriyetini bir gün, bir saat önce nasıl ortadan kaldırabiliriz, bunun için çalışıyoruz, bu anlayışla da çalışmaya devam edeceğiz.”

