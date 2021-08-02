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Ana Sayfa Güncel Haberler Manavgat’taki büyük yangın 6’ncı gününde/ Ek fotoğraflar
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Gelibolu’da iki araç çarpıştı; sürücüler öldü
Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde hafit ticari aracın karşı şeride geçip, otomobille araçla çarpıştığı kazada 2 sürücü öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Gelibolu'nun Cevizli...
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