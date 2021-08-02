Manavgat’taki büyük yangın 6’ncı gününde/ Ek fotoğraflar

MAHALLE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi'nde çıkan yangına helikopterlerle havadan arazözlerle karadan müdahale devam ediyor. Alevlerin tehdit ettiği Küçükçınar Mahallesi ise...