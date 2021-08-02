- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Manavgat’taki büyük yangın 6’ncı gününde/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Fındık bahçesinde düşen CHP’li Torun’un topuk ve kaval kemiği kırıldı
Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, Ordu'da fındık bahçesinde gezerken düşmesi sonucu topuk ve kaval kemiği kırıldı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu...
Manisa’da kaza geçiren hastayı eli ve ayağından yatağa bağladılar iddiası
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, alkollü olan ve geçirdiği motosiklet kazası sonrası hastaneye kaldırılan Yılmaz C.'nin (50), iddiaya göre geçen cumartesi gecesinden bu yana eli ve ayağından...
Diyarbakır’da ‘2 doz aşı olmayanlar düğüne davet edilmesin’ çağrısı
DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası ile düğün sektörü işletmecileri, 2 doz aşı olmayanların düğüne davet edilmemesi için çağrı yaptı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.