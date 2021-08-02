Manavgat’taki büyük yangın 6’ncı gününde (8)

HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE’NİN İLK SAHRA HASTANESİ

Manavgat’ta 6 gündür devam eden yangın, insanlar dışında hayvanları da olumsuz etkiledi. Özellikle hayvancılık yapılan köylerdeki büyükbaş ve küçükbaşların bazıları öldü, birçoğu da yaralandı. Yangında yaralanan hayvanlar için ücretsiz tedavi sunan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Manavgat merkeze, Türkiye’de ilk defa tam teçhizatlı sahra hastanesini kurdu.

Hastanede yangında yaralanan koyun, kaplumbağa, güvercin, tavuk, kedi ve köpek gibi tüm hayvanlara müdahale ediliyor. Yangında yanan veya dumandan etkilenen hayvanlara ilk müdahalenin yapıldığı hastanede, ameliyat ve yoğun bakım üniteleri de bulunuyor. Hastaneyi görenler de Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen veterinerlere yardım ediyor. Burada tedavi edilen hayvanlar, sahiplerine geri verilmeyip HAYTAP’ın Bursa’daki ‘Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne götürülecek.

HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Türkiye genelinde çıkan yangınlar nedeniyle birçok canlının mağdur olduğunu söyledi. Şenpolat, “Biz HAYTAP olarak 3 gündür Marmaris, Manavgat ve Osmaniye’de örgütlenip bölgede saha taraması yaptık. Birçok hayvanın yangınlardan zarar gördüğünü gördük. Arkadaşlarımızla anında yaralı hayvanlara müdahale etmeye çalıştık. Bu hayvanlar arasında çiftlik hayvanları dışında kaplumbağa, tavşan, kedi ve köpekler vardı. Oldukça fazla hayvanın zarar gördüğünü görünce, buraya Türkiye’de ilk defa sahra çadırı kurduk, içinde yoğun bakım ünitesi ve ameliyat masasına kadar her şeyin olduğu bir yer” dedi.

‘HAYVANLARIN DA CANI YANIYOR’

Hastanedeki hayvanları dün yangın bölgelerinden indirdiklerini söyleyen Şenpolat, “Arkadaşlarımız burada hayvanların yanık, serum gibi tedavilerini yapıyorlar. Aynı çadırın bir benzerini de Marmaris’te kuracağız. Hayvanlar sadece kedi ve köpeklerden oluşmamaktadır. Çiftlik hayvanları dahil olmak üzere bu canların canı ciddi biçimde yanmaktadır. Koyunlar arasında bacakları kırılanlar, vücutları yananlar, sesi çıkmayan hayvanlarla karşı karşıyayız. Belediyelerin, bakanlıkların kedi ve köpekler için bakım merkezleri oluyor ama bu hayvanlar için de böyle yerlerin yapılması lazım. Biz burada öncülük yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yangından kurtarılan hayvanların acı çektiğini belirten Şenpolat, “Böyle doğal afetlerin meydana geldiği durumlarda çok çok arka planda kalan hayvan dostlarımızın da bir şekilde tedaviye ihtiyacı olduğunu, acı çektiğini herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Bu hayvanları kurtarabilirsek hepsini HAYTAP’ın ‘Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne nakledeceğiz. Ömürlerinin geri kalan kısmını hiçbir eziyet görmeden, kesilmeden, acı çekmeden bizlerle beraber yaşayacaklar” dedi.

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