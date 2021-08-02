Manavgat’taki büyük yangın 6’ncı gününde (16)

ÇAVUŞOĞLU: MUHİTTİN BEY’E HİÇ YAKIŞMADI BU SÖYLEMLER

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesindeki tahliye işlemlerini yerinde görmek için gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP’li Muhittin Böcek’in “Gündoğmuş’ta yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin. Helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar” açıklamasını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, “Şu anda da şehrin çok yakınında değil yangın. 9 helikopter burada çalışıyor. Yangın tepede olduğu için uçaklar o noktaya yanaşamıyor. Arkadaşlarımız buradan Isparta’ya da destek veriyor. Elbette Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Muhittin Böcek de bizimle birlikte çalışıyor. Sürekli telefonla da görüşüyoruz. Başkan Böcek’in şehre ilgi göstermesi doğal. Ancak gelip buraya ‘İnsanlar yanıyor. Uçak helikopter gönderin’ demesi ve panik yaratması doğru değil. Muhittin Bey’e hiç yakışmadı bu söylemler. Genel başkanına ve o partiden milletvekillerine yakışır ama kendisini tanıdığım için ona yakıştıramadım” diye konuştu.

‘UÇAKLAR TERS RÜZGAR NEDENİYLE KALKAMADI’

Uçakların Gazipaşa Havalimanı’nda konuşlu olduğunu, ters rüzgar nedeniyle kalkış yapılamadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Gündoğmuş’ta vadide bir yangın başladı. Müdahale etmek zordu ama zamanla rüzgarın etkisiyle mahallelere yanaştı. Bazılarını tahliye ettik. Gündoğmuş’a da yanaştı. Dün akşam tüm orman teşkilatıyla sabah erkenden uçak ve helikopterlerin buraya yönlendirilmesi karını aldık. Sabah uçak ve helikopterler geldi. Gazipaşa Havalimanı’na gelen uçaklar ne yazık ki saat 11.00’e kadar ters esen rüzgar nedeniyle kalkamadı” dedi.

‘YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI GÖZÜKÜYOR’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise sosyal medya aracılığıyla çok fazla dezenformasyon olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, yangını duyunca hızla bölgeye geldiklerini belirterek, “Yanan bölge kontrol altına alındı sayılır. 10 helikopter sürekli yangına su taşıyor. Ancak yalan yanlış bilgilerle sosyal medyada insanların aklını bulandırıyorlar. Canla çalışan arkadaşlarımızın moralini bozmaya kimsenin hakkı yok. Yangın kontrol altına alınmış gözüküyor. Takibini yapacağız” diye konuştu.



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