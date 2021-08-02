Manavgat’taki büyük yangın 6’ncı gününde (11)

ALEVLER GÜNDOĞMUŞ MERKEZE YAKLAŞTI

Alevlerin dün akşamdan bu yana tehdit ettiği Gündoğmuş ilçesinde Ümütlü Mahallesi ve ilçe girişindeki Senir Mahallesi, saat 15.00 sıralarında duman altında kaldı. Sabah saatlerinde uzak noktadan görülebilen Senir Mahallesi, akşam saatlerine doğru tamamen dumanla kaplandı. Alevlerin evlere sıçrayıp sıçramadığı henüz bilinmezken, mahalleye girişe izin verilmiyor. İtfaiye ekipleri, Senir Mahallesi’nde yangın söndürme çalışmalarına devam ederken, helikopterlerle de havadan müdahale ediliyor. Alevler, ilçeye yakın noktadaki Bernek Dağı’na da ulaştı. Dağın yamacında bulunan ilçeyi alevler tehdit ediyor.

CAMİLERDEN TAHLİYE ANONSU

Yangının yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapılmaya başlandı. Şiddetli rüzgar, alevleri ve dumanı ilçe merkezine doğru yönlendirirken, güvenli noktadaki 70 konutun, olası tahliye durumuna hazırlandığı öğrenildi.

GÜNDOĞMUŞLULAR YANGIN KORİDORU OLUŞTURUYOR

Gündoğmuş’a bağlı Serinyaka ve Çiçekoluk mahallerindekiler, orman yangınına karşı Antalya- Gündoğmuş yolunun güney yönünde 10 metrelik koridor oluşturmaya başladı. Serinyaka Mahallesi’nin muhtarı Nadir Şahin’in çağrısı ile Manavgat ve Alanya’da yaşayan Serinyakalılar ve Çiçekoluklular, mahallelerine akın etti. Halk, yol kıyısındaki ağaçları kesti, otları temizledi, bazı ağaçları da budadı. Şahin, “Şu anda Muratpaşa Belediyesi’nden bir dozer yola çıktı. Açtığımız koridoru temizleyecek. Yolla birlikte yaklaşık 17-18 metrelik koridor oluşturduk. Yangın, 7 kilometre uzağımıza kadar geldi. 2 mahalle nöbetteyiz” dedi.

BAKAN KURUM AKSEKİ’DE

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akseki ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi’ndeki yangında, evleri hasar görenlerle bir araya gelerek, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Ali Yüksel’in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kurum, aileye, yeni yapılacak mahalle konağına Hasan Ali Yüksel’in isminin verileceğini bildirdi. Murat Kurum, daha sonra Yüksel’in kabrini ziyaret etti. Kurum’a Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ve Akseki Kaymakamı Volkan Hülür de eşlik etti.

SARIGÜL: UCUZ SİYASET ZAMANI DEĞİL

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de Manavgat ilçesindeki Ulualan Yangın Yönetim Merkezi’ni ziyaret ederek, yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşen Sarıgül, açıklamasında, ülkenin ciğerinin yandığını, doğada yaşayan birçok canlının da kaybedildiğini söyledi. Sarıgül, “Özellikle orman teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz büyük gayret içindeler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Yangın üzerinden siyaset yapmayı asla doğru bulmayız. Bugün ucuz siyaset yapma zamanı değil. Bugün yaraları sarma zamanı” dedi.

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